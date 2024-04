Due auto in fiamme a Pozzallo, evacuata una famiglia

Due autovetture in sosta a Pozzallo sono andate bruciate in via Sigona. L’incendio, pare sia partito da una delle due autovetture parcheggiate. Il fuoco ha poi coinvolto anche la rete del metano, infatti è stato necessario fare evacuare una famiglia dal proprio appartamento, a causa del danneggiamento della tubazione che ha determinato la perdita di metano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre alla ditta che fornisce il metano in città per intercettare la perdita ed eliminare il pericolo

