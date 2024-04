Operazione “Alto Impatto” nel ragusano. Controllate 2117 persone

Proseguono i controlli straordinari del territorio ed i controlli ad “Alto Impatto” predisposti dal questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In tale contesto ulteriore impulso è stato dato da parte della Questura di Ragusa e dai Commissariati di PS di Modica, Comiso, Vittoria con mirati servizi di controllo del territorio nell’ambito del quadro operativo predisposto, è stato messo in campo un dispositivo integrato e rafforzato anche con l’impiego di equipaggi aggiuntivi di pattuglie degli uffici Investigativi nonché delle articolazioni specializzate del Reparto Prevenzione Crimine e del Nucleo Cinofili.

Particolare attenzione è stata rivolta sia al centro storico di Ragusa, dove sono stati espletati dei mirati servizi di prevenzione generale con l’impiego di numerose pattuglie con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione, la prevenzione dei reati in genere ed il puntuale rispetto delle regole, che nei quartieri.

Inoltre la sinergia operativa nell’ambito del dispositivo “ Alto Impatto” ha prodotto una capillare estensione operativa nel conseguimento dei risultati di anche nella provincia ragusana. Sono stati infatti controllate 2117 persone, 1057 autoveicoli e 232 soggetti sottoposti ad obblighi giudiziari. La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso dieci avvisi orali , quattro divieti di accesso alle aree urbane , e un Daspo . L’Ufficio Immigrazione ha effettuato cinque espulsioni dal territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari mentre la Divisione Polizia Amministrativa e sociale ha controllato cinque attività commerciali. La Polizia Stradale ha sottoposto a controllo 128 veicoli identificando 181 conducenti: nel totale sono state accertate 191 contestazioni al codice della strada, due veicoli confiscati, quindici veicoli scoperti e sottoposti a sequestro senza la relativa copertura assicurativa, due soggetti segnalati per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e quattro per guida in stato di ebbrezza.

Salva