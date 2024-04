Vittoria. Deceduto l’ex Consigliere comunale Cannizzo

Non ce l’ha fatta il consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Cannizzo e medico di base in pensione. A 70 anni è morto, dopo il ricovero in rianimazione, a causa di una fatale caduta da un albero. Il noto professionista da poco aveva cessato la professione ed era in quiescenza.

Era ricoverato al Cannizzaro di Catania, dove era stato trasferito a causa della caduta da un albero che gli aveva causato una emorragia. Le sue condizioni nelle ultime ore si erano aggravate. Il Sindaco Aiello, a nome personale, della Giunta, del Consiglio e di tutta la città, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia

