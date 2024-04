Passalacqua Ragusa, basket. Domani una Gara2 di grande fascino

E’ la partita della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket che potrebbe dare l’accesso alla semifinale scudetto. Il Palaminardi si prepara a rivestire il ruolo di “Scala del basket ibleo”, con una Gara2 di grande fascino come quella in programma domani pomeriggio alle ore 18,00 contro la Virtus Segafredo Bologna. Serie sull’1-0 in favore delle ragusane che sono riuscite nell’impresa del blitz in terra emiliana, e fattore campo ribaltato e adesso a favore della formazione di coach Lino Lardo che, in virtù di un successo, staccherebbe il pass per il turno successivo. Non sarà per niente facile, come ammette lo stesso assistant coach, Massimo Romano: “Ci serve un’altra impresa, sappiamo che sarà una partita ancora più difficile di quella di Bologna perché loro sono già con le spalle al muro e dunque giocheranno al massimo. Noi dobbiamo ripetere la buona prova offensiva che abbiamo fatto in Gara1 ma dobbiamo migliorare anche la fase difensiva, con alcuni accorgimenti, e cercando di essere più attenti in alcune situazioni. Mi aspetto ovviamente che il pubblico ci dia una grossa mano e sarà mai come questa volta importante avere il palazzetto pieno per aiutarci a vincere questa partita”. Gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti.

Salva