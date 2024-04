Confcooperative Ragusa a confronto con il Sindaco Cassì

Il nuovo presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, accompagnato dal responsabile d’area, Emanuele Lo Presti, in visita al sindaco del Comune capoluogo, Peppe Cassì, che lo ha accolto nel suo ufficio a palazzo di Città. Campisi, durante il cordiale incontro, ha avuto modo di manifestare il proprio impegno nel rinnovo dei rapporti di collaborazione tra la centrale cooperativa e l’amministrazione comunale che sono sempre risultati proficui nel tempo. Campisi e Lo Presti hanno tra l’altro portato i saluti del nuovo Consiglio territoriale i cui componenti, per l’occasione, sono stati presentati al primo cittadino. Durante la conversazione, sono state affrontate alcune tematiche tra cui quelle riguardanti il mondo dei servizi sociali, l’adeguamento del Ccnl, i fondi del Pnnr, le problematiche del comparto agricolo, della zootecnia e la delicata questione concernente il rinnovo dei quadri dirigenziali della Camera di commercio del Sud Est. “Da parte del sindaco – sottolinea Luca Campisi – grande disponibilità nell’ascoltare le problematiche che gli abbiamo sottoposto. Naturalmente, è una prima presa di contatto rispetto a tutte le questioni che abbiamo posto e su cui ci attendiamo una collaborazione sempre più intensa. Ringraziamo il sindaco Cassì per l’attenzione che ci ha dimostrato. Era questo il primo di una serie di confronti con i primi cittadini della nostra provincia che intendiamo portare avanti a tutela dei legittimi interessi delle cooperative nostre associate”.

