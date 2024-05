Iran. Il presidente Raisi è morto

Foto: EFE

Ebrahim Raisi è morto. A confermare la morte del presidente iraniano il vice presidente del paese persiano Mohsen Mansouri in un messaggio su X: “Ad Allah apparteniamo e a Lui torneremo”. Le autorità hanno anche annunciato la morte dei funzionari che accompagnavano Raisi sull’elicottero: il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, il governatore dell’Azerbaigian orientale, Malek Rahmati, del pilota e altri passeggeri, che avevano partecipato all’inaugurazione di una diga congiunta tra Iran e Azerbaigian. L’elicottero si è schiantato al suolo nella regione nord-occidentale del Paese, nel territorio di Jolfa, vicino al confine con l’Azerbaigian orientale. Secondo i militari iraniani, un segnale del cellulare di uno dei passeggeri avrebbe indicato l’esatta posizione dell’equipaggio, ma il maltempo che imperversava nell’area, ha reso impossibile per i militari arrivare in tempo sul luogo dell’impatto dell’elicottero. Ebrahim Raisi é stato presidente dell’Iran dal 5 agosto 2021, dopo aver vinto le elezioni tenutesi il 18 giugno dello stesso anno. Era nato nel 1960 nella città di Mashhad, a nord-est di Teheran e ha partecipato alla rivoluzione iraniana del 1979 per rovesciare lo “Scià”, come parte di riunioni di protesta studentesche, sit-in e contatti con accademici che erano in prigione o in esilio. Dopo la rivoluzione islamica, ha ricoperto numerosi incarichi giudiziari, iniziando come procuratore generale di Teheran alla fine degli anni ’80. Successivamente, è diventato Vice Capo dell’Autorità Giudiziaria. Ha poi assunto la carica di procuratore generale (2014-2016), è stato vicepresidente della Corte suprema (2004-2016) e presidente della Corte suprema (2019-2021). Nel 2016 è stato anche membro del Consiglio degli esperti, l’organo incaricato di supervisionare ed eleggere la carica a vita del leader supremo della nazione. Nel 2017, Raisi si era candidato alla presidenza del Fronte Popolare delle Forze della Rivoluzione Islamica con una campagna incentrata sul contrasto alla disoccupazione giovanile me alla povertà e alla casa; tuttavia, fu sconfitto da Hassan Rouhani. Nel 2021 è stato eletto presidente con quasi 18 milioni di voti, con una campagna incentrata sulla lotta alla corruzione.

Transizione di governo

La Costituzione iraniana stabilisce che, in caso di morte del presidente, il primo vicepresidente assumerà, con l’approvazione della Guida Suprema, i poteri e le funzioni del presidente. In questo caso spetterebbe a Mohammad Mokhber che entrerebbe in carica se il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, lo approvasse. Inoltre, la Costituzione stabilisce che i tre capi di Stato – il vicepresidente, il presidente del parlamento e il presidente della magistratura – devono indire elezioni per eleggere un nuovo leader entro 50 giorni dall’assunzione del ruolo di presidente ad interim.

