La Granfondo Città di Ragusa passerà dalla zona montana degli Iblei

Domani, 28 aprile, grande ciclismo anche sulle strade dei Monti Iblei con la seconda edizione della Granfondo Città di Ragusa -prova Regionale di ciclismo. Il tracciato sarà piuttosto impegnativo e selettivo in particolare nella seconda parte della gara quando arriveranno ai 993 metri della sommità di Monte Lauro per scendere velocemente dalla tortuosa strada Provinciale n. 11 ed imboccare la Strada Statale 194 dal Km 53 al km 55,5 fino alla strada Ex Linea Ferrata per Giarratana per poi proseguire per la stazione di Ibla. Si prevede lungo il percorso la presenza di tanti tifosi di ciclismo. In questo tratto, presidiato dai Carabinieri della locale Stazione e dai Volontari incaricati, prima del passaggio della carovana dei ciclisti sarà possibile transitare in determinati momenti e comunque saranno indicate con specifica segnaletica le deviazioni da prendere.

