Il Santa Croce calcio saluta l’Eccellenza ospitando il Paternò

Ultima giornata del campionato di Eccellenza, con il Santa Croce calcio che chiude la stagione fra le mura amiche, affrontando la seconda forza del torneo Paternò.

Sarà l’ultima volta dei biancazzurri nel massimo torneo regionale, dopo che nelle scorse settimane si è materializzata la retrocessione nel campionato di Promozione.

La società cara al presidente Marco Agnello lascia dopo otto anni la massima categoria regionale per tornare nel campionato di Promozione e dovrà essere un nuovo inizio, con un restiling importante a livello societario che le possa consentire un’adeguata programmazione.

La gara di domenica non avrà nessuna valenza per la classifica, ma, i ragazzi di mister Carmelo Di Salvo ci tengono a lasciare il campionato di Eccellenza a testa alta, magari con un risultato positivo.

La gara si giocherà domenica pomeriggio al Kennedy e avrà inizio alle ore 16.30.

A dirigere la contesa sarà il signor Domenico Leone della sezione arbitrale di Agrigento che sarà assistito dai signori Termini e Biondolillo entrambi della sezione arbitrale di Palermo.

