Ispica, l’opposizione consiliare criticata, replica

Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio Comunale di Ispica ha approvato il piano economico finanziario relativo al servizio di raccolta dei rifiuti.

Nelle dichiarazioni che si sono succedute in queste ultimissime ore si è voluto evidenziare, con forza, l’astensione dei Consiglieri presenti in aula appartenenti al gruppo dell’opposizione.

“Facendo ricorso ad una comunicazione alquanto stringata è stato volutamente omesso di specificare che l’astensione equivale ad un voto contrario – spiegano i Consiglieri Comunali della Lista Civica “Muraglie Sindaco”, Pierenzo Muraglie, Giovanni Muraglie, Carmelo Oddo e Angelina Sudano, e il Presidente di Valìa-Voglia di Ispica, Marco Ruffino -. Chi conosce il regolamento consiliare dovrebbe saperlo.

Quale sia la ragione di questo comportamento non la comprendiamo, o forse si. Potrebbe essere il prologo di una lunga campagna elettorale caratterizzata da primi vagiti che non promettono nulla di buono e potrebbero significare solamente la battaglia per la conquista dei galloni da competitor esclusivo nella corsa per l’alternativa tentando di mettere da parte alcuni veicolando, attraverso l’insinuazione del dubbio, messaggi privi di fondamento politico.

Ad ogni modo, ci teniamo a sottolineare che non abbiamo bisogno di “amministratori di sostegno” nell’esercizio del nostro mandato e che conosciamo bene i diritti, i doveri e le prerogative che discendono dal ruolo ricoperto.

Noi non intendiamo snaturare il nostro modo d’essere pur di avere una lista in più alle prossime elezioni amministrative. Non pieghiamo i nostri principi ed il nostro modo d’essere pur di centrare l’obiettivo a tutti i costi. Agiamo liberi di scegliere in scienza e coscienza.

Manterremo, così come sempre è stato, la nostra indole ed il nostro stile: non rancori o attacchi personali, né sete di rivincita, ma azioni concrete poste in essere per la comunità in cui viviamo e nel rispetto dell’avversario.

Le opinioni altrui sul nostro modo d’essere minoranza non ci intaccano, consapevoli – ed è evidente – che le critiche provengono da chi, in precedenza ed anche di recente, ha sostenuto questa esperienza di governo.

Preferiamo piuttosto focalizzare la nostra attenzione su ciò che possiamo dare alla città con il nostro contributo di idee e responsabilità.

Nel corso dei lavori, infatti, abbiamo distinto la nostra posizione chiarendo che l’Amministrazione Comunale deve avere i numeri per esitare le proposte che porta in aula, ma anche suggerendo soluzioni concrete per abbassare l’aumento del 25% circa a danno dei cittadini. Abbiamo proposto di destinare una quota di ciò che si riscuote con l’imposta di soggiorno per ridurre i costi di gestione del servizio. L’Amministrazione con un preciso atto di indirizzo del marzo del 2023, è bene ricordarlo, aveva deciso per un aumento della tassa di soggiorno che non si è ancora però concretizzato e, quindi, la nostra proposta, così come emerso dal dibattito d’aula, ha assunto un valore concreto.

Nei prossimi giorni – concludono – approfondiremo gli aspetti tecnici della nostra proposta con gli uffici preposti per tentare di dare, nel prossimo futuro, un’opportunità di ridurre il costo del servizio e quindi di risparmio per le famiglie”.

Salva