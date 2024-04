A Ispica efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione

Continua l’azione di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel centro urbano e nel territorio extra urbano di Ispica.

Dall’avvio del servizio con la Società ENEL Sole srl, dal dicembre 2023 ad oggi, sono stati effettuati 260 interventi di cui 251 risolti entro le 48 ore e 9 sospesi, in attesa di risolvere problemi tecnici o dell’arrivo di particolari pezzi.

Al momento sono in corso i lavori di sostituzione dei fari lungo la Ispica-mare, strada litoranea, Viale Kennedy e Via Ucca Marina: si tratta dell’installazione di ben 700 nuove lampade a led di ultima generazione; in soli tre giorni ne sono state sostituite ben 250.

Come precedentemente annunciato i lavori di risistemazione ed effecientamento dell’impianto di pubblica illuminazione sulla Ispica – Mare e sulla fascia costiera saranno realizzati prima dell’inizio della stagione estiva.

Prossimamente altri interventi della stessa natura saranno realizzati sull’impianto di illuminazione cittadino, tutti finalizzati a migliorare la funzionalità e, quindi, la sicurezza: una Città meglio illuminata è certamente più sicura.

Tali risultati sono frutto del lavoro svolto con professionalità dal Energy Manager Ing. Genovese, il Capo settore D.ssa Lucia Roccuzzo, del Geom. Franco Pisana e della Sig.ra Lidia Petrolo”.

