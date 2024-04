Scherma Modica: lungo finale di stagione con campionati italiani di tutte le categorie

Parte da Rende (CZ) con il Campionato Italiano Under23 di questi giorni, l’ultima parte della stagione agonistica 2023/2024 interamente dedicata ai Campionati Italiani di tutte le categorie, dagli under14 fino ai master, un lungo periodo ininterrotto di gare che si concluderà a metà giugno. In Calabria in gara con in palio il titolo italiano under23 proprio oggi Riccardo Tidona nella spada maschile, domenica toccherà invece ai fiorettisti Aprile, Cartia e Scalora. Nel frattempo ultimi preparativi per i più piccoli agonisti modicani, che dal 1 all’8 maggio al Play Hall di Riccione saliranno sul palcoscenico della 60º edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, la grande festa della scherma italiana in cui saranno in palio i titoli nazionali delle categorie under14. Un evento speciale da sempre e quest’anno ancora di più visto che ricorre il 60º anniversario, con una partecipazione record di 3253 partecipanti. La manifestazione nata nei primi anni ‘60 dall’intuizione del presidente federale dell’epoca Nostini, si è perpetuata negli anni come la fucina di tutti grandi campioni della scherma nazionale, che su quelle pedane hanno mosso i loro primi passi agonistici. A difendere i colori della Conad Scherma Modica comincerà la categoria giovanissimi con Gioele Flamingo ed Alberto Pisana. A seguire il gruppo dei maschietti e bambine con Giovanni Barone, Matteo Leggio, Noemi Cannata, Celeste Guccione e Sofia Spadaro. Seguiranno le categorie Ragazzi fioretto con Alessandro Ragusa, allieve fioretto con Carla De Leva e allieve spada con Sofiamaria Iaconinoto. Appena il tempo di concludere il Gran Premio Giovanissimi e Riccione ospiterà anche i Campionati Nazionali Gold cadetti e giovani dal 10 al 13 maggio, mentre dal 10 al 12 maggio saranno di scena i Campionati Italiani Paralimpici e Non Vedenti a San Lazzaro (Bologna). Fine settimana successivo poi con i Campionati Nazionali Gold Assoluti a Terni. Dal 23 al 25 maggio tocca a Genova ospitare i Campionati Italiani Cadetti e Giovani. Seguirà il primo weekend di giugno il Campionato Nazionale Master a Verona e concluderà la stagione il Campionato Italiani Assoluto a Cagliari dal 5 al 10 giugno. Un lunghissimo tour de force per atleti e tecnici della Conad Scherma Modica, che ricordiamo riescono a competere a tutti i livelli e ovunque in Italia, grazie ai sacrifici delle famiglie e al fondamentale supporto delle aziende sponsor.

Salva