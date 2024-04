Vittoria. Sanità e ospedale Guzzardi, FI incontra Manager Asp

Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, accompagnato dal consigliere comunale Biagio Pelligra e dal delegato per le politiche sanitarie del partito, Carmelo Insaudo, ha incontrato il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Ragusa, Pino Drago. “Abbiamo sottoposto all’attenzione dei vertici dell’azienda sanitaria – sottolinea La Rosa – le ormai note vicende relative al nostro ospedale, con particolare riferimento al pronto soccorso e alle condizioni dei vari reparti, agli operatori sanitari, a cui va il merito di svolgere un ottimo lavoro, nonostante le problematiche esistenti quale quella di dovere contare su un numero maggiore di risorse umane oltre che sull’ottimizzazione dei vari reparti. Abbiamo preso atto che il commissario Drago si è mostrato attento e sensibile rispetto a queste tematiche. Abbiamo registrato importanti riscontri in merito al fatto che sarà garantito il servizio dell’ambulanza medicalizzata a Scoglitti. Inoltre, il reparto di Medicina interna sarà reso più rispondente alle esigenze quotidiane. Per quanto concerne la carenza di medici, sarà attuata anche una convenzione con professionisti stranieri. Al pronto soccorso, la vigilanza sarà garantita h24 insieme al presidio della polizia di Stato. Poi, a breve, è in programma l’apertura della farmacia territoriale mentre il servizio di riabilitazione sarà attivato anche a Vittoria. Si punterà pure a ottimizzare i servizi per utenti all’interno della struttura sanitaria con prospettiva della digitalizzazione per Cup e prenotazioni generiche. Abbiamo anche parlato, inoltre, dei disagi relativi agli altri reparti del nostro ospedale e della necessità di potenziarne i servizi. Noi, come partito di Forza Italia, abbiamo condiviso la necessità di sostenere l’azione dei vertici dell’Asp e di portare avanti una linea di collaborazione, restando, tuttavia, vigili e attenti rispetto alle molteplici esigenze manifestate dagli utenti”.

