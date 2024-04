Modica. Si presenta la nuova guida del Duomo di San Giorgio

Venerdì 26 aprile 2024 alle ore 19:30 presso il Duomo di San Giorgio sarà presentata la nuova guida della chiesa.

Presenterà il preposto parroco Padre Michele Fidone, relatore sarà Ernesto Ruta, validissima guida turistica. Era da anni che lo splendido monumento non era dotato di un simile documento, che è nato grazie alla collaborazione di alcuni volontari.

Padre Michele ringrazia, per il contributo, Orazio Blanco. Inoltre ringrazia la Regione Sicilia, l’on. Ignazio Abbate, il sindaco Maria Monisteri e l’amministrazione comunale, la Fidapa sezione di Modica per il sostegno ricevuto a favore del Duomo di San Giorgio.

