Ragusa. Inaugurazione Sportello informativo A.N.A.S.

Al via le prime azioni definite dal protocollo di intesa siglato nelle scorse settimane dal Comune di Ragusa e A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), che saranno collegate anche all’attivazione di interventi contro la povertà e l’esclusione sociale (Legge Regionale 3 luglio 2021, n. 16).

Il 7 maggio alle 9.30 sarà inaugurato al Centro Polifunzionale di Ragusa – in Via Napoleone Colajanni 69 – lo Sportello informativo A.N.A.S. che sarà poi aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 19.00 anche su appuntamento, chiamando il numero 351.3257092 o scrivendo a amministrazione@anasitalia.org.

L’importante obiettivo e stato raggiunto grazie all’impegno della Presidente di Anas Alessandra Giannola che ha offerto la propria collaborazione.

Il progetto ha obiettivi importanti: intervenire sul disagio economico delle fasce più deboli della popolazione e offrire formazione e orientamento al lavoro per persone in difficoltà lavorativa.

“Lo Sportello informativo A.N.A.S. – spiega Elvira Adamo, Assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali, Pari Opportunità del Comune di Ragusa – ha lo scopo di erogare interventi in favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socioeconomico, di marginalità ed esclusione sociale con un valore ISEE max di € 6.000,00. Questa misura si affianca alle azioni quotidianamente offerte dai Servizi Sociali del Comune a favore dei cittadini e delle cittadine in difficoltà e permette di offrire sostegno singole persone e/o nuclei familiari”.

“L’adesione al Protocollo di Intesa con A.N.A.S. – afferma Catia Pasta, Assessora Pubblica Istruzione, Scuole ed Edilizia scolastica, Personale – permetterà anche di erogare iniziative formative e di orientamento al lavoro per persone che necessitano di particolare tutela per inserirsi e/o reinserirsi nel mondo del lavoro e di essere accompagnate per conoscere i servizi e le normative sociali utili per raggiungere questo obiettivo. Il servizio non si sostituisce all’importantissimo lavoro svolto dal Centro Territoriale per l’Impiego, offrirà un supporto in più alle persone svantaggiate per proporsi sul mercato del lavoro con competenze migliori”.

