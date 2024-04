Il village Granfondo Città di Ragusa apre i battenti venerdì 26

La Granfondo Città di Ragusa sta arrivando. Dal 26 al 28 aprile, la città capoluogo degli Iblei diventerà la cornice di una delle manifestazioni ciclistiche di richiamo più al sud d’Europa. E’ la seconda edizione di una kermesse destinata a diventare un punto di riferimento per altre manifestazioni analoghe. E non è un caso che nulla sia stato lasciato al caso. Soprattutto se si riflette sul fatto che il numero degli iscritti continua a crescere. Ecco perché i riflettori saranno puntati su una priorità, la sicurezza. E, in questo senso, sarà attuata una partnership innovativa tra due Asd, il Team Nuova Avir che organizza l’evento e la Thetabike che ha voluto collaborare attivamente. In pratica, l’Asd etnea, supportata da Clou international, si è impegnata a sostenere tutte le spese legate alla sicurezza. Una circostanza senz’altro inedita, quella che un’Asd corra in soccorso, come dire, di un’altra Asd, ma che dà il senso di come le buone pratiche possano contribuire ad accrescere le potenzialità del movimento ciclistico su tutto il territorio siciliano. Il comitato organizzatore della Granfondo Città di Ragusa, tra l’altro, pienamente rispettoso delle esigenze di viabilità che dovrà essere regolamentata in occasione della gara di domenica 28 aprile, comunicherà per tempo ai cittadini che risiedono lungo il percorso interessato quali sono le località dell’area provinciale che saranno toccate e gli orari all’incirca che riguarderanno il passaggio dei ciclisti. Ciò allo scopo di rendere la competizione un momento di festa e con l’intento di limitare al massimo i disagi. Per quanto riguarda la macchina organizzativa, già in moto da qualche mese, è prevista l’apertura del village che sarà installato in piazza Libertà venerdì 26 alle 15 a cui farà seguito l’apertura di vari gazebo nel sito con l’esposizione di attività commerciali. Ma non solo. Venerdì e sabato si terrà anche il Music fest per garantire l’opportunità ai partecipanti e alle loro famiglie, ma anche a tutti gli altri che vorranno unirsi, di potere vivere una esperienza esaltante all’insegna della buona musica. In più, ci sarà l’opportunità di partecipare a diverse discipline sportive, lezioni di spinning, di prendere parte al circuito gimkana per ragazzi oltre a numerose altre iniziative. Tutti i dettagli della tre giorni saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 23 aprile alle 11 a palazzo dell’Aquila, sede del Comune di Ragusa.

