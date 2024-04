Chiavola(PD): “Nessuna notizia del parcheggio multipiano a Ibla”

“Speravamo che tra le opere pubbliche annunciate, l’altro giorno, dal sindaco, potesse esserci anche il parcheggio multipiano di Discesa Peschiera. Le legittime speranze dei residenti della città antica, invece, sono state ancora una volta disattese. Così come quelle, altrettanto legittime, dei turisti e dei visitatori che, a fronte di una realtà che vedrà aumentare il numero di presenze nei prossimi giorni, si vedranno verosimilmente costretti a fare i conti con i problemi di sempre”. Lo dice il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, il quale aggiunge: “Lungi da me l’intenzione di portare avanti critiche sterili, l’obiettivo che ci poniamo è di essere propositivi e cercare di capire se è possibile, al posto del parcheggio in questione, che evidentemente, da quello che è facile percepire, difficilmente vedrà la luce in tempi brevi, studiare soluzioni alternative. Per quanto riguarda il parcheggio, inoltre, ricordo che in passato c’erano stati sindaci pronti a interloquire con le istituzioni superiori e si rendevano protagonisti di “viaggi della speranza”, chiamiamoli così, a Roma piuttosto che a Palermo per ottenere risposte su determinati progetti da attuare per il bene della collettività. Aggiungo, poi, che sarebbe utile trovare spazi con cui implementare ulteriormente gli stalli a disposizione. Inoltre, non vediamo l’ora che possa essere aperto il parcheggio di largo San Paolo, anche in questo caso una gestazione complessa visto che, periodicamente, ne viene annunciato il completamento dei lavori ma, di fatto, non apre ancora i battenti. Speriamo, dunque, che questa possa, invece, essere la volta buona. Una cosa è certa. Su Ibla, occorre mantenere sempre alta l’attenzione. Perché parliamo di uno dei gioielli della nostra città. E bisogna fare il possibile per supportarne la crescita nella maniera adeguata. Per cui qualche sollecitazione propositiva, ogni tanto, ha pure ragione d’essere”.

Salva