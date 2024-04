Comibleo. “Indecorosa la tabella all’ingresso di Ragusa Ibla”

“Niente da fare. E’ più forte di noi. E dire che stiamo conducendo delle battaglie per il decoro urbano, nel centro storico superiore. Però, a Ibla, ancora non si riesce a cambiare un cartello sforacchiato per dare il benvenuto nella maniera migliore ai turisti e ai visitatori che arrivano dalla parte bassa, introducendosi in via Discesa Peschiera, per intenderci”. Lo rileva il Comibleo che chiarisce come questa segnalazione sia stata già portata avanti da oltre due anni. “E però – sottolineano dal comitato spontaneo di residenti della città antica – con scarso successo se è vero, come è vero, che ancora ora persiste alla vista questa bruttura estetica che cozza assolutamente con quello che, invece, dovrebbe essere un ingresso più attinente al gioiello barocco che ci si appresta a visitare. Piccole cose, naturalmente, che però ci farebbero sembrare più grandi. Rivolgiamo, dunque, un ulteriore accorato appello all’amministrazione comunale per sostituire questa cartellonistica ormai becera e superata con una insegna più nuova e decorosa. In fondo, quanto potrà costare procedere in tal senso? Vorrà dire che se il Comune non avrà queste somme a disposizione, faremo una colletta tra tutti i residenti della città antica. Con un euro a testa, dovremmo farcela”.

Salva