Confcommercio iblea incontra l’Assessore regionale Falcone

L’assessore regionale per l’Economia, Marco Falcone, è stato ricevuto nel primo pomeriggio di ieri nella sede di Commerfidi a Ragusa dal sistema Confcommercio provinciale. A rappresentare i dirigenti presenti c’erano il presidente provinciale Gianluca Manenti e il presidente Commerfidi Salvatore Guastella. Entrambi hanno sottoposto all’esponente del governo Schifani le problematiche del comparto, sempre più alle prese con le difficoltà dovute all’inflazione che stenta a rientrare, esponendo la necessità di comprimere le lungaggini di carattere burocratico per permettere alle piccole e medie imprese del settore un più facile e rapido accesso alle misure contemplate allo scopo di far sì che le stesse possano essere sempre più competitive. Falcone ha fornito la propria disponibilità in proposito, dicendosi pronto a sostenere ulteriori incontri che potranno rendere attrattive, inclusive e produttive le varie realtà operanti sul territorio che da sempre è stato valutato in modo positivo per la propria dinamicità imprenditoriale.

Salva