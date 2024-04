Calcio femminile. Due pozzallesi nel Catania Football Club

Due giovanissime ragazze pozzallesi e la loro passione per il calcio. Si tratta di Alessandra Di Loro e Carol Candiano, giovani promesse della Young Pozzallo, di recente intraviste nel capoluogo etneo, inserite nel progetto tecnico territoriale del “Catania Football Club”, attento anche nei confronti del crescente movimento calcistico giovanile femminile. Il responsabile del dipartimento tecnico, Massimiliano Borbone, responsabile anche del “Catania Women”, ha apprezzato le qualita’ delle due campionesse in erba dopo averle visionate. Presente anche il responsabile del Progetto Tecnico Territoriale, Direttore Teodoro Coppola.

Lo sviluppo del settore Women è una priorità per qualsiasi società calcistica proiettata nel futuro, il know-how di Borbone è una base solida sulla quale costruire una struttura che dovrà essere sempre più articolata e, così come la prima squadra e le formazioni del settore giovanile, sono costantemente a caccia non solo di successi ma anche di giovani promesse da inserire (si spera in un prossimo futuro) in prima squadra.

“Felicissimo di aver portato – ci dice Orazio Di Loro, papà di una delle due bambine – a Catania le due giovani promesse del calcio pozzallese, in un’ottica di sviluppo del calcio della nostra città. E ringrazio la Young Pozzallo per queste belle opportunità di confronto. Soddisfazione doppia, poi, per mia figlia alla quale auguro sempre le migliori fortune”.

Foto finale di rito per le nostre “Young Girls” insieme ai direttori Borbone, Coppola ed a loro staff tecnico, oltre a mister Enzo Picciallo, colonna della nostra scuola calcio.

Salva