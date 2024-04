Pippo Pattavina al “Garibaldi” di Modica va in scena “Pensaci Giacomino”

Pippo Pattavina, pietra miliare del teatro siciliano, è il protagonista al Teatro Garibaldi di Modica di “Pensaci Giacomino”, commedia di Luigi Pirandello che gioca sull’ipocrisia delle convenzioni sociali. Con la regia di Guglielmo Ferro, sabato 20 aprile alle ore 21.00 e domenica 21 aprile alle ore 18.30, il mattatore siciliano sarà sul palco con un ricco cast composto da Debora Bernardi, Bianca Caliri, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giuseppe Parisi, Giampaolo Romania, Riccardo M. Tarci, Aldo Toscano e dal piccolo Brando Salerno Piemonte. In scena l’umorismo pirandelliano che affronta e critica l’ipocrisia e le maschere dietro le quali la gente comune nasconde la propria mancanza di principi etici. Un magistrale Pippo Pattavina interpreta il professore Agostino Toti, un insegnante liceale anziano e screditato agli occhi di alunni e colleghi, offeso nei confronti di una società e di uno Stato cui imputa il suo fallimento, che decide di sposare Lillina, una ragazza giovanissima che aspetta un bambino dal giovane Giacomino. Il professore Toti, scegliendo di sposare la ragazza, mette in atto un gesto di ribellione sociale che disturba e destabilizza gli equilibri di una cultura dettata da rigide convenzioni e condotte. In quest’opera Pirandello riesce perfettamente a mettere in contrapposizione la lotta tra i valori individuali e le aspettative sociali, tra doveri etici e morali. Nonostante la commedia sia stata scritta più di un secolo fa, rimane molto attuale e le tematiche affrontate, come la pressione sociale, l’autenticità personale e il conflitto generazionale, offriranno al pubblico una riflessione stimolante sulla società e sull’individuo. “Sul palco avremo un fuoriclasse del nostro teatro – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – Pippo Pattavina, più volte ospite della Fondazione, saprà incantare come sempre il nostro affezionato pubblico, e con i bravissimi attori della compagnia, diretti da Guglielmo Ferro, sarà protagonista di uno spettacolo di grande attualità”.

