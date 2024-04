La CISL scuola verso il voto. Domani assemblea a Vittoria

Si svolgeranno il prossimo 7 maggio, in tutte le scuole, le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il massimo organo collegiale della scuola. Lo ha stabilito il Ministro dell’Istruzione e del merito con l’Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023. La Cisl Scuola ha organizzato proprio per domani, 17 aprile 2024 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 presso l’Istituto Comprensivo “Portella della Ginestra” a Vittoria un’assemblea. Insieme al segretario generale della Cisl Scuola Ragusa Siracusa, la segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia. Il CSPI è formato da 36 consiglieri, per metà eletti dal personale scolastico e per metà designati dal Ministro dell’Istruzione in carica anche su segnalazione di altri enti e soggetti istituzionali. La componente elettiva, formata da 18 consiglieri, rappresenta tutti i profili professionali operanti nei diversi gradi di scuola. “CISL Scuola, in prima persona, al plurale è il motto che, anche in questa occasione, caratterizzerà le nostre liste – ha commentato Giovanni Migliore Segretario generale CISL scuola Ragusa Siracusa – La segreteria nazionale ha voluto ribadire l’identità della nostra organizzazione e la nostra idea di sindacato, di società e di scuola. Per noi partecipazione, condivisione, cooperazione e solidarietà sono sempre centrali nella nostra attività”

