Nuova rissa a Vittoria, stavolta in Piazza Manin

Nuova rissa a Vittoria. Dopo quella di Piazza del Popolo, stavolta è scoppiata in Piazza Manin, dove un magrebino è stato accoltellato, per fortuna senza gravi conseguenze. Portato in ospedale per essere medicato, è stato già dimesso. La polizia, intervenuta sul posto, avrebbe però fermato altri tre connazionali mentre altri, coinvolti nella rissa, sono fuggiti. Proprio in queste ore era stato lanciato l’allarme sulla pesantezza della situazione che riguarda l’ordine pubblico in città.

Salva