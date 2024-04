Al campionato Interregionale di Pomigliano D’arco, Motyka promossa alla fase Nazionale

Arrivano buone notizie per le ginnaste della Motyka Modica, che al campionato Interregionale di Ginnastica Aerobica Gold , Silver e Silver Eccellenze, a Pomigliano D’arco hanno tutte staccato il pass per la fase Nazionale. Il piazzamento migliore è stato ottenuto nella categoria “Allieve Gruppo”, dove Adele Baglieri, Asia Frasca, Carla Grimaldi, Giulia Giannone e Emily Modica sono salite sul podio conquistando la seconda posizione, imitate nella categoria individuale maschile junior del campionato silver eccellenza da Samuele Iemmolo anche lui salito sul secondo gradino del podio. Nella categoria Aerostart, ai piedi del podio con il quarto posto Asia Agosta, Aurora Vernuccio, Sophie Barone e Vittoria Visone, mentre nella categoria Allieve Coppia Conforme,hanno ottenuto la settima posizione Carla Grimaldi e Giulia Giannone. Nella categoria Silver eccellenze individuale, Emily Modica si è classificata ottava, così come Soraida Gennuso nella Categoria Junior B. Nel campionato Gold, nella categoria Allieve Trio, Alessia Ciniglio, Ludovica Scarso e Sofia Frasca si sono classificate in nona posizione. Sempre Ludovica Scarso ha ottenuto l’undicesima posizione nella categoria Allieve. Giulia Cappello, invece, ha concluso in dodicesima posizione nella categoria Junior A. “Potevamo fare di più – dichiarano dalla Motyka Modica – ma in queste competizioni con un livello competitivo molto alto, le piccole distrazioni ci sono costate care. I piazzamenti ottenuti – continuano – ci permettono comunque di accedere con tutte le ginnaste alla fase Nazionale, dove proveremo a fare meglio per cercare di raccogliere i frutti di tanti sacrifici fatti. Il nostro spirito – concludono dalla Motyka Modica – è quello di non abbatterci mai e cercare sempre di migliorare ed è quello che proveremo a fare nella competizione Nazionale. Intanto, facciamo i complimenti alle nostre atlete e insieme a loro ci faremo trovare pronte per fare il meglio possibile all’ultimo traguardo della stagione”.

