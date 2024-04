Basket. La Passalacqua Ragusa pronta a ricevere Milano

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Passalacqua Ragusa di basket che domani ospita Sanga Milano nella gara valida come penultima giornata della regular season. Priva ancora di capitan Laura Spreafico, sono migliorate le condizioni di Oderah Chidom che domenica era uscita dalla partita per un infortunio di gioco. Da valutare l’apporto che potrà dare l’americana. Ci sarà soprattutto da ritrovare lo spirito della vittoria, con una classifica che ormai ha assegnato matematicamente la sesta posizione alla formazione ragusana che dunque attende soltanto di conoscere quale sarà la squadra che affronterà nei quarti di finale playoff. “Arriviamo da due buone partite che purtroppo non ci hanno portato punti in classifica – dice coach Lino Lardo – dobbiamo ritornare ad avere quella mentalità vincente che ci deve servire anche a esser pronti per affrontare i playoff. C’è quindi voglia di tornare alla vittoria, e domani affrontiamo una squadra come Milano che rispetto all’andata è cambiata molto, dobbiamo purtroppo fare ancora i conti con l’assenza di Spreafico e anche con il dubbio di Chidom, che sarà a disposizione ma non sappiamo quanto potrà dare. L’importante è appunto tornare alla vittoria e terminare la stagione regolare con due buone prestazioni”. Dopo la partita di domani, Ragusa chiuderà la regular season in trasferta a Battipaglia.

