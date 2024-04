Ispica. Martedì convegno su “Stereotipi di Genere nella sfera delle relazioni e dell’identità di genere”

L’istituto Leonardo da Vinci in prima linea per la promozione della legalità, del rispetto della figura femminile, dell’educazione alle differenze.

Grazie ad un finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, per un importo pari ad € 15.000, l’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica ha avviato l’iter di attuazione del progetto denominato “In piedi signori davanti ad una donna”. L’ambizioso ed articolato progetto, afferma la dirigente scolastica Veronica Veneziano, ha lo scopo di promuovere la legalità, il rispetto della figura femminile e l’educazione alle differenze, tematiche di attualità costantemente e tristemente agli onori della cronaca. Riteniamo che la scuola debba essere in prima linea e vicina agli studenti in questi percorsi di crescita e di maturazione nonché di netta presa di posizione rispetto ad una deriva che impatta negativamente nella sfera delle relazioni.

Il progetto che prevede 4 laboratori (scrittura creativa, arte, musica e teatro) già avviati con tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, ha visto gli interventi propedeutici di sensibilizzazione di professionisti ed esperti che si occupano di discriminazione e violenza di genere, come la psicologa Omaira Di Rosa del Consultorio familiare Ispica-Pozzallo dell’ASP 7 di Ragusa, Nadia Germano, giornalista e responsabile della comunicazione e Maria Grazia Lazzara, avvocata e componente del gruppo legale, del Centro Antiviolenza “Ipazia” di Siracusa, la dott.ssa Solarino, psicologa e operatrice delle sportello di ascolto Fuori dall’Ombra dell’ Associazione IpsoFacto di Modica e Giuseppe Raffa, pedagogista e responsabile dell’ambulatorio antibullismo di Ragusa. Il percorso avviato con i ragazzi, che vedrà come prodotto finale la rappresentazione di uno spettacolo teatrale a giugno, prevede anche interventi di sensibilizzazione e informazione rivolto ai genitori. Per questo martedì 16 aprile p.v. alle ore 17:00 presso l’aula consiliare del Comune di Ispica avrà luogo un Convegno sul tema “Stereotipi di Genere nella sfera delle relazioni e dell’identità di genere: ripercussioni in età adolescenziale.” a cui interverranno oltre gli esperti già menzionati anche il Sostituto Commissario Coordinatore Rosario Sigona, del Commissariato di Modica.

