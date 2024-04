Incremento Tari. Coraggio Comiso: “I cittadini volevano questo?”

“Era questo quello che i comisani volevano? Stentiamo a crederlo. Ma tant’è, adesso è tardi per le recriminazioni. Piuttosto, bisogna prendere atto di quello che sta accadendo per non sbagliare un’altra volta”. Lo dicono i consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo e Cristina Betta, dopo che, ieri sera, il Consiglio comunale ha votato a maggioranza l’incremento della percentuale Tari, portandola addirittura a superare il 28%, circostanza che fa della cittadina casmenea quella che incide di più, in provincia di Ragusa, sulle tasche dei cittadini per il costo di questo servizio. “Oltre al fatto di prendere, e con forza, le distanze da questa decisione – sottolineano Liuzzo e Betta – non possiamo fare a meno di sottolineare il dolo politico in quanto accaduto. Infatti, oltre al fatto che nulla del genere era stato annunciato nel programma elettorale dell’attuale sindaco Schembari, con buona pace della collettività che si sente presa in giro, è opportuno evidenziare che lo scorso anno, in piena campagna elettorale, proprio allo scopo di tenersi buoni chi poi avrebbe votato, nessun rialzo era stato determinato, salvo adesso, con la scelta di ieri, andare a predisporre un incremento maggiorato che ha tenuto conto, evidentemente, dell’innalzamento che si sarebbe dovuto effettuare allora. Inoltre, l’ulteriore beffa è che, pur pagando a peso d’oro questo servizio, la città risulta essere sporca, evidentemente per le scelte improvvide dell’Amministrazione comunale che non riesce a gestire la cosa così come dovrebbe fare il buon padre di famiglia. Siamo preoccupati perché la situazione sta sfuggendo di mano al sindaco Schembari e ai suoi sodali e perché non si può continuare a premere in maniera così indiscriminata sulle tasche dei cittadini già alle prese con seri problemi economici. Davvero, il nome della nostra lista non poteva essere più azzeccato perché è l’esortazione che dobbiamo ripeterci sempre di più: Coraggio Comiso”.

