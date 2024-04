Da lunedi la tratta bus Scicli – Modica – Enna Università Kore

A partire da lunedi 15 aprile verrà istituita dalla ditta Interbus la tratta Scicli – Modica- Enna Università Kore. Il pullman partirà da Scicli alle 5.00 e da Modica (Baricentro) alle ore 5.15 da dove, imboccando l’autostrada nel nuovo svincolo di Modica, arriverà a Enna Bassa alle ore 8.00. Dal capoluogo ennese il ritorno giornaliero è previsto alle ore 14:45. Con inizio il 21 aprile verrà inoltre istituita la corsa festiva con partenza da Scicli alle ore 15.30, da Modica alle ore 15.45 ed arrivo alle ore 18.30. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che, sollecitato in particolar modo dai tanti studenti dell’ateneo ennese residenti nel circondario di Modica, si è adoperato con i vertici dell’Interbus affinchè venisse istituita una corsa diretta. “Parlando con i tanti studenti modicani e non solo frequentanti la Kore di Enna – commenta il parlamentare regionale – sono venuto a conoscenza dei tanti disagi che hanno vissuto per raggiungere la loro sede di studi. Da lunedi tutto ciò apparterrà al passato grazie alla corsa diretta che li condurrà all’Università. Ringrazio Interbus per la sensibilità mostrata e per aver creduto in questo territorio”.

