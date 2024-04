Consiglio comunale ieri a Modica

Consiglio comunale ieri sera a Modica. Come promesso, continuiamo noi a fare il resoconto, perché il Comune non ha voluto, per scelta, nominare un addetto stampa, anche se sta pensando seriamente di auto munirsi del servizio streaming. Da vedere chi potrà gestirlo. In ogni caso, riteniamo che i cittadini abbiano il diritto di essere informati e l’amministrazione, il dovere di fare in modo che ciò accada. Torniamo al Consiglio comunale di ieri sera, dove all’ordine del giorno c’erano due punti, quello concernente il disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2021, un riconoscimento debito fuori bilancio. A inizio seduta, nella fase delle comunicazioni, è intervenuto il Consigliere Spadaro, che ha chiesto di sapere come mai non è stata data risposta all’interrogazione presentata parecchio tempo fa, in merito al servizio streaming in Consiglio comunale. Il Consigliere Paolo Nigro, è intervenuto sullo stesso argomento, ritenendo necessario informare i Cittadini su ciò che si discute e si approva in Consiglio comunale. Nigro, ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, di sollecitare la definizione della specifica richiesta fatta all’inizio di febbraio dalla conferenza dei capigruppo di dotare l’Aula Consiliare delle attrezzature necessarie per la ripresa audio/video delle sedute consiliari da diffondere in streaming attraverso il sito del Comune e You Tube. Ai fini della comparazione e valutazione costi/benefici, lo stesso Consigliere, ha chiesto di fare un’indagine di mercato per quantificare la spesa necessaria per il servizio di ripresa TV a cura delle emittenti televisive locali. Il Presidente del Consiglio ha preso impegno che si farà portavoce di queste richieste e informerà il Consiglio comunale non appena riceverà risposta dagli uffici competenti, in ogni caso, ha già compulsato a riguardo, la Segretaria comunale. Subito dopo si è passato alla trattazione dei punti, che sono stati approvati, dopo gli interventi di Spadaro, Gugliotta, Borrometi e Nigro, e il Presidente del consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha dichiarato chiusa la seduta.

Salva