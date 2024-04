Pallamano. Altra sconfitta per l’Andimoda Ragusa

Un’altra sconfitta per l’Andimoda Ragusa che, sul parquet dell’Aetna Mascalucia, per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B di pallamano maschile, si è vista costretta a soccombere con il risultato di 48-34 (20-16 per i padroni di casa il primo tempo). Nel contesto di un film già visto, i ragusani, sempre alle prese con una formazione largamente rimaneggiata, a cui si è aggiunta adesso l’indisponibilità del pivot Buffolino per infortunio, hanno cercato di seguire la scia dei locali fin quando hanno potuto. Poi, con il passare dei minuti, anche in assenza di cambi, è diventata sempre più dura mantenere la lucidità. Sino a quando gli ospiti iblei si sono visti costretti a issare bandiera bianca. Il sette allenato da Salvatore Russo sta portando avanti questa fase della stagione in maniera stoica. Tra gli aspetti positivi la crescita di numerosi giovani che potranno costituire la linfa di ricambio tanto agognata per garantire il futuro della pallamano a Ragusa. Adesso ci si prepara per la gara di domenica che vedrà l’Andimoda ospitare tra le mura amiche l’Albatro Siracusa. La partita prenderà il via alle 18,30. Sconfitta anche la compagine Under 15 dell’Andimoda Ragusa che con i “cugini” dello Scicli social club non ha avuto vita facile e che, alla fine del tempo di gioco, ha dovuto arrendersi con il punteggio di 37 a 15. Testa, anche in questo caso, alla prossima gara.

