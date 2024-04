Il Ragusa calcio getta le basi per il futuro settore giovanile

Il presidente del Ragusa calcio Giacomo Puma e il dirigente Marco Baglieri in trasferta per cercare di gettare le basi in vista della prossima stagione agonistica. Intrecciati i rapporti, infatti, con una società professionistica affinché possa essere avviato un discorso proficuo ai fini della valorizzazione del settore giovanile, attraverso, tra l’altro, la creazione di un percorso finalizzato alla creazione di scuole calcio di un certo livello grazie al supporto del sodalizio in questione.

“Tutto ciò, naturalmente – afferma il presidente Puma – è condizionato a quello che accadrà nelle prossime settimane rispetto alla volontà della società di proseguire il proprio percorso. Noi ce la stiamo mettendo tutta, anche per quanto riguarda questi incontri che abbiamo tenuto fuori dalla Sicilia, e però se si continua a percepire un disinteresse generalizzato, a tutti i livelli, da parte della città nei confronti della propria squadra di calcio, ci chiediamo che senso abbia proseguire ulteriormente, per cui decideremo di fermarci qua. Intanto, però, non vogliamo lasciare alcunché di intentato e proseguiremo con la determinazione che ci ha sempre caratterizzato, perché la nostra passione è fare calcio e farlo in un certo modo”.

