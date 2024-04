Vittoria. Grande successo per il secondo Memorial Alessio e Simone

Dopo mesi di organizzazione e collaborazione tra aziende di supporto e partecipanti, si è concluso col botto il secondo Memorial Alessio e Simone, svoltosi domenica 7 aprile, al Circuito Internazionale SoleLuna di Vittoria in Contrada Pozzo Ribaudo.

“Ti piace correre con l’auto? Apri la mente e corri, ma in pista!”

Questo è il messaggio che ha caratterizzato il Memorial Alessio e Simone, un chiaro messaggio rivolto a tutti, molto importante, ovvero guidare responsabilmente e non correre per strada, bensì in pista.

Il Memorial è stato un evento molto sentito, una domenica di festa e soprattutto di sensibilizzazione, amore e condivisione, voluto fortemente dalla famiglia D’Antonio.

La giornata è iniziata con i saluti istituzionali del Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e del Senatore Salvo Sallemi, i quali hanno ricordato l’importante messaggio del Memorial, ovvero guidare responsabilmente.

In apertura, il giro dei Go Kart 50CC, con i piccoli, dai 5 agli 8 anni, che hanno seminato tenerezza proprio come lo erano Alessio e Simone.

E poi la partecipazione di più di sessanta partecipanti tra auto storiche, auto da competizione ed auto stradali.

Bellissimi momenti durante la premiazione in cui il vincitore assoluto è stato Agostino Bonforte su Osella 3000, ottimi i piazzamenti dei fratelli D’Antonio, Alessandro 1’ di classe e 5’ assoluto e Tony D’Antonio 1’ di classe e 8’ assoluto su Fiat X19.

Per lo Showman e Speaker Maurizio Iachella è stato un onore condurre e veicolare un messaggio di cultura in ricordo di Alessio e Simone.

Le famiglie D’Antonio sono estremamente soddisfatte e puntano ad espandere sempre di più un messaggio di cultura della guida verso i giovani e ringraziano tutte le aziende che hanno sostenuto l’evento e tutte le persone che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Appuntamento al prossimo anno, con tante altre sorprese e novità.

