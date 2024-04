Recupero inerti. Cna organizza incontro a Ispica per venerdì

La Cna Edilizia territoriale di Ragusa ha promosso per venerdì alle 18,30, nell’aula consiliare del Comune di Ispica, un incontro avente per tema: “Codice degli appalti. Recupero inerti, gesso, cartongesso, terre e rocce da scavo. Bilateralità in edilizia”. L’appuntamento è stato organizzato con la condivisione del sindaco, Innocenzo Leontini, e dell’assessore all’Ambiente Salvatore Milana. Parteciperanno i componenti della giunta municipale e della Cna territoriale di Ragusa, i dirigenti del Libero consorzio comunale di Ragusa, la polizia provinciale, il comandante della polizia locale di Ispica, Filippo Pancrazi, e il direttore della Cassa edile di Ragusa, Giovanni Avola. I lavori saranno coordinati dal responsabile Cna Edilizia, Giorgio Stracquadanio, e dal responsabile Ambiente e sicurezza della Cna territoriale, Giuseppe Brullo. “Ci riteniamo soddisfatti – sottolineano il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo – circa l’azione che siamo conducendo nei Comuni su tematiche specifiche utili per fornire formazione e informazioni agli associati. Abbiamo coinvolto al massimo l’amministrazione comunale di Ispica su questi argomenti per dare un segnale forte all’indirizzo degli artigiani della nostra città. E devo dire che il sindaco ha sposato da subito l’iniziativa e condiviso la volontà di collaborazione tra istituzioni e imprese a tutela del territorio”.

