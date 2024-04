Socie Club del Fornello in visita ad Arte&Orti di Proxima Ragusa

La solidarietà corre sul filo della condivisione. E’ il messaggio che hanno voluto attuare le amiche del Club del Fornello che hanno animato una visita molto piacevole ad Arte&Orti, vale a dire la sede degli orti sociali e della sartoria sociale di Proxima, dedicata ai progetti antitratta. Il Club del Fornello è nato a Piacenza nel 1977 ed è stato fondato da Magda Lucchini. Costituisce una associazione la cui caratteristica è quella di tenere vive le tradizioni della propria città cucinando a turno i pranzi. Ecco perché lo scambio di esperienze risulta più diretto e il culto della buona tavola più concreto senza togliere il piacere di stare insieme in una atmosfera piacevole ma soprattutto amichevole. Il Club del Fornello ha deciso di effettuare una donazione a sostegno della cooperativa Proxima Ragusa. “Ringraziamo di cuore le nostre amiche per la loro donazione – spiegano dalla cooperativa – che sarà dedicata a sostenere le attività dei nostri progetti antitratta. È fondamentale per noi poter condividere con la cittadinanza le finalità e i risultati dei nostri progetti destinati a fornire supporto a chi sceglie con coraggio di fuoriuscire da situazioni di tratta e grave sfruttamento, spesso drammatiche. Queste situazioni sono frequentemente sotto gli occhi di tutti, ma sono necessarie occasioni di sensibilizzazione e integrazione come quella di oggi, perché siano a tutti comprensibili e visibili. Tutti possiamo fare la differenza nel contrasto alla schiavitù moderna”.

