Si torna al calcio giocato con il Modica impegnato a Siracusa

Finita l’attesa, si torna al calcio giocato. Il Modica Calcio, reduce dalla vittoria contro il Paternò, ha avuto modo di lavorare sugli schemi e i movimenti richiesti da mister Settineri. Adesso è tempo di far visita al Real Siracusa per un finale di stagione infuocato che vede i rossoblù alla ricerca di un posto nei playoff.

Il Real Siracusa non vince dalla gara casalinga contro il Misterbianco, una sfida che quindi servirà per dare una scossa all’ambiente e una partita contro una grande del campionato è sempre motivazionale. Questo potrebbe essere uno dei tanti motivi per cui il Modica deve continuare ad essere la squadra compatta e ben organizzata vista nell’ultima in casa, una formazione in grado di riempire il campo e di ripartire anche in contropiede, pronta a far male con i terminali offensivi.

“Arriviamo alla ripresa in uno stato fisico migliore, dal punto di vista fisico eravamo carenti e questa sosta ci ha aiutato grazie allo staff che sta cercando di alzare il livello. Altro aspetto è anche il carico cognitivo, con le informazioni che vengono trasmesse ai ragazzi che abbiamo avuto modo di vedere i miglioramenti – dichiara mister Settineri – Sono dispiaciuto per Incatasciato, un ragazzo che considero importante, oggi abbiamo avuto la conferma che il suo è un infortunio grave (frattura del perone) e che questo richiederà un lungo stop. Credo nel gruppo e sono certo che anche i compagni sapranno non far sentire la mancanza di nessuno. Il Real Siracusa ha giocatori di categoria, loro giocheranno senza pressione, noi dovremo essere bravi di gestire la gara e dare il massimo così come nelle prossime partite per ottenere il massimo risultato. Questo mese sarà importante, la pressione accompagnerà tutti e in questi casi ci si misura con le proprie potenzialità”.

Questi i convocati per la sfida di Domenica 7 Aprile alle ore 17:00, al netto degli infortuni di Incatasciato e Agodirin, oltre allo squalificato Alfieri:

Portieri: Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Biondi, Cicero, Guerci, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Azzara, Famà, Savasta, Yu Suwa

