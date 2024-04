Vittoria, arriva il SUE. Un traguardo importante per l’Ente

Nell’ambito dei progetti programmati dall’Ente per la transizione digitale, ieri è stato presentato alla sala Capriate “Gianni Molè” il modulo SUE Web gis del progetto Smart Urban Platform. Si tratta di un progetto finanziato dai fondi di Agenda Urbana PO-FESR 2014-2020, per un importo di circa 900 mila euro, che ha come obiettivo quello di unificare le banche dati del Comune di Vittoria attraverso l’interoperabilità dei sistemi in uso dei vari uffici del Comune. In questo modo si da la possibilità al cittadino di accedere, tramite SPID/CIE ( sistema pubblico di identità digitale/ carta d’identità elettronica) ai servizi digitali che la pubblica Amministrazione eroga. Il progetto per la realizzazione del sistema è stato affidato alla Tim in convenzione CONSIP.

“Si tratta di un cambio di passo, dall’arretratezza all’innovazione. Una arretratezza di 30 anni che oggi riusciamo a colmare con questo progetto. È un risultato importante per il Comune di Vittoria che mette al servizio del cittadino, servizi all’avanguardia. Un obiettivo che abbiamo perseguito sin dal nostro insediamento ed è finalmente diventato realtà. Siamo soddisfatti”, ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma partecipato-collaborativa tra il comune e l’utente per la pianificazione, gestione e per lo sviluppo di servizi digitali. Gli Uffici principalmente interessati sono: Servizi finanziari – Sviluppo economico – Tributi – Servizi demografici – Territorio.

Gli interventi riguardano:

digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni nei vari ambiti della PA;

implementazione e diffusione di servizi interoperabili nel quadro del Sistema Pubblico di Connettività;

soluzioni integrate per le smart cities e communities;

accesso servizi digitali avanzati tramite TS/CNS e/o SPID;

dematerializzazione dei processi amministrativi;

diffusione firma digitale nei rapporti tra cittadini/imprese e le PP.AA.

Nell’ambito dello stesso modulo è stato finanziato il progetto per lo Sviluppo di un Sistema Innovativo per la Pianificazione e Gestione Urbanistica.

In particolare, il Comune di Vittoria ha identificato come fabbisogno di innovazione, la creazione di un sistema integrato che permette di pianificare e gestire i flussi informativi dell’Ente nel settore urbanistico. Il fabbisogno è identificato nell’aprire alcuni processi interni all’utente (cittadino, professionista, ecc.) nella prospettiva dell’e-government. Inoltre, si possono creare dei meccanismi di validazione formale e ufficiale dei certificati in formato digitale.

Anche per i Servizi Demografici sarà possibile richiedere e scaricare digitalmente i certificati, accedendo con SPID o con CIE.

Per le Attività produttive, attraverso il SUAP telematico e il SUE (edilizio) telematico, sarà possibile gestire e tracciare con la massima trasparenza i procedimenti relativi alle attività, la loro tempestività e lo scambio immediato di informazioni, secondo i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

Il progetto SMART URBAN PLATFORM – SISTEMI INTEROPERABILI prevede la realizzazione di sistemi interoperabili e di cooperazione applicativa. Uffici principalmente interessati: Servizi finanziari – Sviluppo economico – Tributi – Servizi demografici – Territorio

Interventi:

– attivazione di servizi in cloud computing

– realizzazione ed implementazione presso la PA della conservazione sostitutiva

– aggiornamento e normalizzazione delle banche dati pubbliche

– strutturazione di piattaforme interoperabili

– razionalizzazione in cooperazione con data center regionali

-Contrasto all’abusivismo edilizio;

-Interoperabilità delle banche dati e allineamento dei servizi demografici, direzione tributi, direzione sviluppo economico e direzione urbanistica.

Il sistema dovrà collegare e far interagire le banche dati del Comune di Vittoria, in particolare i Servizi Demografici, l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Sviluppo Economico e l’Urbanistica, al fine di poter procedere – per quanto attiene all’Ufficio Tributi – a migliori accertamenti e avviare percorsi di recupero evasione o nuovi censimenti, e altresì salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica.

Salva