Ragusa. Gran Galà della Cultura e della Legalità

Dall’8 al 12 di aprile 2024, Noto, Caltagirone e Ragusa ospiteranno la quarta edizione del Gran Galà della Cultura e della Legalità, evento che vuole essere un crocevia di idee, di attivo impegno sociale nella lotta alla criminalità, di ricerca continua dei trend del mercato del lavoro, della formazione e della valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Sicilia come opportunità di sviluppo per l’indotto economico.

Organizzato dall’Associazione culturale Viva Voce, il Gran Galà è realizzato con il patrocinio dei Ministeri dell’Istruzione e del Merito e della Giustizia e con la compartecipazione dei relativi Comuni e Diocesi. L’evento è accreditato presso l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, l’Ordine degli avvocati di Ragusa e Caltagirone e di Dirscuola, divenendo così occasione di confronto e sviluppo professionale per chi vi prenderà parte.

I temi trattati nel corso delle conferenze e degli eventi formativi all’interno della quarta edizione, saranno articolati lungo una specifica direttrice: la riflessione sul potere trasformativo della cultura e dell’educazione alla legalità, e vedranno alternarsi, quali relatori, figure di spicco del mondo dell’informazione, della scuola, delle istituzioni politico-religiose locali, sullo sfondo di un itinerario attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del Val di Noto.

L’importanza di raccontare e diffondere la cultura dell’arte siciliana, vista come un volano per la crescita economico-occupazionale della regione, la riflessione critica sui problemi della criminalità minorile e della dispersione scolastica grazie al disegno di legge “Liberi di Scegliere”, nonché sul ruolo dell’istruzione nell’orientare i giovani verso nuovi sbocchi professionali, con dei focus su arte, tecnologia e ambiente, oltre ad uno spaccato sui rischi e le potenzialità insite nel fenomeno dirompente dell’intelligenza artificiale.

A Ragusa gli eventi si svolgeranno nei giorni 11 e 12 aprile presso il Teatro Perracchio, il Centro Commerciale Culturale e il Teatro Tenda. Nel dettaglio il programma prevede:

giorno 11 aprile:

Ingresso ore 8.30 Teatro Perracchio, Ragusa;

Incontro con gli studenti “La scuola di oggi nel segno del futuro”.

Ore 9.00 Saluti istituzionali:

Avv. Giuseppe Cassì – Sindaco Comune di Ragusa;

S.E. Monsignor Giuseppe La Placa – Vescovo di Ragusa;

Dott. Giuseppe Ranieri – S.E. il Prefetto di Ragusa.

Introducono l’On. Paola Frassinetti – Sottosegretaria di Stato del Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Dr.ssa Viviana Assenza – Dirigente Ufficio Scolastico provinciale A.T. di Ragusa.

Ore 9.15 – PANEL 1 – “Scuola, sviluppo economico del territorio e legalità”.

Relazioneranno:

Dr. Bruno Piccoli – Area manager Sicilia Randstad;

Dr.ssa Chiara Di Benedetto – Presidente Giovani Confindustria Ragusa;

Dr. Gianluca Manenti – Presidente Confcommercio Sicilia;

Prof.re Maurizio Avola – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università di Catania;

Tenente Colonnello Gianluigi La Marmora – Comandante Nucleo Carabinieri tutela Patrimonio Culturale di Palermo;

Prof.re Alberto Mingardi – Editorialista e professore ordinario di storia delle dottrine politiche facoltà di arti e turismo – IULM;

Ore 11.30 – PANEL 2 – “Quali opportunità per i giovani?”.

Relazioneranno:

Prof.re Daniele Malfitana – Presidente Scuola Superiore Università di Catania;

Dott. Filippo Ciancio – D.T. Ufficio Scolastico Regionale Sicilia;

Dott. Giuseppe Ursino – CEO JO Group e presidente Europe Direct Catania by ONG Osservatorio e-Medine;

Dott. Rosario Santanastasio – Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia;

Dr.ssa Gabriella Ancona – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

Prof.re Simone Palazzo – l’intelligenza artificiale – DIEEI Università di Catania.

Modera il Prof. Egidio Pagano

Il pomeriggio si svolgerà presso il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti:

Ore 15.00 – “Il futuro della scuola tra riforme e innovazioni didattiche”, evento di formazione per dirigenti scolastici e docenti.

Relatori:

Dr. Gianluca Lombardo – Direttore Uff IV – Ordinamenti dei percorsi dell’Tst. Tecnico e professionale, dell’ITS e Istr. Adulti;

Prof.re Imerio Chiappa – Presidente Rete di scuole I.M2A;

Dott. Filippo Ciancio – DT Ufficio Scolastico Regione Sicilia;

Dott. Michele Merola – Presidente Associazione Italiana Domotica, Automazione, Meccatronica-AIDAM;

Prof.re Maurizio Franzò – Presidente regionale ANP Sicilia;

Dr.ssa Francesca Mininni – Responsabile employer branding Webuild Group;

Prof.re Marco Orsi – Fondatore progetto “Senza zaino”;

Modera: Prof.re Egidio Pagano

L’evento di formazione per docenti è realizzato da DIRSCUOLA (Ente di formazione accreditato presso il MIM) e verrà rilasciato l’attestato di partecipazione ed è consentito l’esonero dal servizio per i partecipanti.

Giorno 12 aprile

Ingresso ore 8.15 – Teatro Tenda, Ragusa, “Criminalità minorile ed il ruolo centrale della Scuola”.

Ore 8.45 – Proiezione del Film Rai fiction: “LIBERI DI SCEGLIERE”.

Pausa 20 minuti

Ore 11.15 Convegno “Liberi di Scegliere”

Saluti Istituzionali:

Avv. Giuseppe Cassì – Sindaco di Ragusa;

S.E. Monsignor Giuseppe La Placa – Vescovo di Ragusa;

Dott.ssa Viviana Assenza – Dir. Ufficio scolastico provinciale A.T. di Ragusa.

Relatori:

Dott. Roberto Di Bella – Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania;

Dott. Giuseppe Ranieri – S.E. Prefetto di Ragusa;

Senatrice Enza Rando – Commissione parlamentare Antimafia e Vicepresidente di Libera;

Dott. Santo Ippolito – Dirigente del Centro Giustizia Minorile – Sicilia.

Interviene:

Dott.ssa Carmela Pace – Presidente Nazionale Unicef.

Modera: Toni Mira – Caporedattore Avvenire

Nel pomeriggio presso il Centro Commerciale Culturale di via Matteotti:

Ore 15.30 “MINORI, WEB, CRIMINI: narrazioni, etica e diritti”;

Evento formativo accreditato: Ordine dei giornalisti di Sicilia e Ordine degli Avvocati di Ragusa.

Saluti istituzionali

Avv. Giuseppe Cassì – Sindaco di Ragusa;

S.E. Monsignor Giuseppe La Placa – Vescovo di Ragusa;

Dott. Giuseppe Ranieri – S.E. Prefetto di Ragusa;

Dott. Paolo Pitarresi – Presidente Tribunale di Ragusa;

Avv. Emanuela Tumino – Presidente Ordine Avvocati di Ragusa;

Dott. Santino Franchina – Consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti.

Introducono:

Dott. Roberto Di Bella – Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania;

Avv. Giuseppe Lanza – Responsabile Territoriale della Sezione A.M.I. di Ragusa.

Relatori:

Avv. Gian Ettore Gassani – Presidente nazionale A.M.I.;

Dott.ssa Silvia Giarrizzo – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;

Prof. Francesco Pira – Professore Associato di sociologia dell’Università di Messina;

Don Fortunato Di Noto – Presidente Meter e Responsabile Centro Ascolto Regionale STM Diocesi di Noto;

Dott.ssa Gemma Occhipinti – Giudice presso il Tribunale penale di Ragusa;

Avv. Enrico Schembari – Direttore servizio tutela minori e persone adulte vulnerabili –

Diocesi di Ragusa;

Dott. Giuseppe Raffa – Pedagogista, formatore, coordinatore dell’ambulatorio antibullismo – Asp Ragusa;

Viviana Sammito – Giornalista Video Mediterraneo – Consigliera nazionale FIGEC.

Sempre il 12 aprile sono previste anche testimonianze e cronaca:

Sig.ra Giovanna Zizzo, mamma di Laura;

Sig.ra Vera Squatrito, mamma di Giordana;

Sig.ra Marwa Sayadi, mamma di Jasmine.

Interventi programmati:

Avv. Stefania Valente – Presidente A.M.I. sez. Caltanissetta;

Avv. Anna Galioto – Presidente A.M.I. sez. Palermo;

Avv. Francesco Genovese – Presidente A.M.I. sez. Messina.

Moderano

Avv. Domenico Maravigna – Presidente A.M.I. sez. Catania;

Giuseppe Cascio – Giornalista;

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Ragusa (3 crediti) e presso l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia (6 crediti).

