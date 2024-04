Il jumping siciliano in marcia per la tappa di Pozzallo

Saranno gli impianti di Terre Rosse a Pozzallo, con l’organizzazione del C.I. San Bartolo, a dare vita da venerdì 5 a domenica 7 aprile alla seconda tappa di Selezione delle squadre siciliane (pony e cavalli) che rappresenteranno la Sicilia in occasione delle prossime Coppe del Presidente di Piazza di Siena (23/26 maggio) di salto ostacoli di equitazione. La Coppa del Presidente è una delle gare a squadre, riservata al comparto giovanile, più sentite dell’anno in cui rappresentative di ogni Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri si sfidano sul campo in una vera e propria festa degli sport equestri. La Coppa del Presidente di Roma ha un valore aggiunto: ovvero quello di svolgersi nell’ambito del tradizionale CSIO di Roma Piazza di Siena – master d’Inzeo, dando la possibilità ai giovani di gareggiare al fianco dei più grandi campioni dell’equitazione mondiale.

Il Comitato Regionale individuerà i team isolani nell’ambito delle tre tappe previste dal regolamento, la prima delle quali si è già svolta a Buseto Palizzolo (TP) negli impianti del Centro Ippico Pietra dei Fiori dal 23 al 25 febbraio. Solo al termine dell’ultima tappa in programma negli impianti di Augusta dal 3 al 5 maggio sarà disponibile la composizione dei team che difenderanno i colori della Sicilia nella manifestazione di interesse federale in programma a Roma alla fine di maggio.

A Pozzallo questa settimana è previsto anche la prima tappa del Circuito Masaf, manifestazione riservata ai cavalli giovani. La Sicilia in ambito allevatoriale ha già ampiamente dimostrato di contare tanto al cospetto dell’Italia intera. È per questo che manifestazioni come questa assumono un compito importantissimo non solo in ambito sportivo, ma anche nella produzione e valorizzazione dell’allevamento dei cavalli siciliani da salto ostacoli.

