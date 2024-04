Top e Flop di Serie A e Serie B nell’ultimo mese: Inter e Milan volano, Parma a un passo dalla promozione, flop del Palermo

Se il mese di marzo è stato fondamentale per le classifiche di Serie A e Serie B, aprile sarà il mese decisivo, mentre i bookmakers lavorano interpretando le statistiche e disegnano le quote sui siti scommesse e news come Betfair, riguardo le squadre più in forma e quelle che ormai hanno floppato gli obiettivi stagionali.

Sono tantissime le novità nelle due massime categorie di calcio italiano, in Serie A Inter e Milan volano, ma anche Roma e Bologna rientrano tra i club più in forma dell’ultimo mese, in Serie B il Parma è quasi matematicamente promosso, mentre Como, Cremonese e Venezia si godono l’aspra lotta per il secondo posto.

Male il Palermo, che insieme a Lecco, Bari e Cosenza entra nella flop list delle squadre meno in forma del campionato nelle ultime 5 gare e rischia di floppare anche l’obiettivo playoff.

Inter eMilan al top in Serie A, insieme a Roma e Bologna

Mentre le squadre milanesi hanno braccato le prime due posizioni e presentano statistiche impeccabili con 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite fino alla trentesima giornata, Bologna e Roma rappresentano l’altro lato di una Serie A sempre più spettacolare.

Il Bologna ha vinto 4 match su 5 e ha perso soltanto con l’Inter, unica sconfitta nelle ultime 10 gare, mantenendo una media statistica da prima in classifica. Anche la Roma di De Rossi è dovuta soccombere alla furia nerazzurra nelle ultime 10 gare e questa rappresenta l’unica sconfitta del nuovo allenatore in campionato, almeno fino alla trentesima giornata.

Parma a un passo dalla Serie A, mentre Como, Venezia e Cremonese lottano per il secondo posto

Il Parma è stato il club favorito alla promozione sin da inizio campionato, infatti, i Duca li hanno ormai staccato il biglietto per la promozione diretta in Serie A, mentre Como, Venezia e Cremonese sono in piena lotta per il secondo posto, che garantisce, comunque, il salto diretto nella massima categoria.

Il Como è la squadra più in forma dell’ultimo mese con 4 vittorie su 5, mentre Venezia e Cremonese hanno subìto 2 sconfitte e vinto 3 match. Una lotta all’ultimo gol che colorerà questo campionato di Serie B, pronto a esplodere in un rush finale spettacolare e imprevedibile.

Palermo, Cosenza, Bari e Lecco i peggiori flop di Serie B

Le peggiori in assoluto durante l’ultimo mese di Serie B sono Lecco, Bari e Cosenza, con i Lombardi a quota un punto nelle ultime 5 gare e gli altridue club a quota 2 punti conquistati su 15 disponibili.

Situazione negativa anche per il Palermo, che presenta un flop pesante di una vittoria su 5, quella contro il Lecco, ma che non ha dato serenità ai Rosanero perché è stata seguita dalle sconfitte contro Pisa e Venezia.

Il Palermo si trova al sesto posto con più sette punti dal limbo della zona playoff, per i Rosanero non è un periodo positivo e il loro destino è strettamente legato alle prossime gare. Le 10 sconfitte subìte in campionato pesano come un macigno sullo score dei Siciliani, così come i 45 gol subìti rappresentano il punto debole su cui lavorare per cambiare marcia e agguantare la posizione più alta possibile nella zona playoff.

