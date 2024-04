Consiglio Comunale di Modica in streaming. Riceviamo

L’ avvocato Antonino Di Giacomo, Consulente legale della Delegazione Territoriale di Modica dell’Unione Nazionale Consumatori ritiene soffermarsi e di portare alla luce la problematica ri recente attualità, di grande rilievo relativa al diritto dei cittadini difilmare le riprese in “streaming”e/o attraverso le emittenti radiofoniche e televisive, per la conseguente diffusione delle sedute del Consiglio Comunale di Modica.

Il diritto di informazione (ex art. 21 Cost.) costituisce una delle libertà di manifestazione del pensiero, “segna il grado di “democraticità” di un ordinamento giuridico, accompagnato all’estensione del diritto di accesso documentale in diritto di accesso civico generalizzato, esprime un intento del legislatore di rendere trasparente l’attività amministrativa, in chiave partecipativa e di controllo sociale dell’utilizzo e destinazione delle risorse pubbliche.

L’obiettivo è di favorire l’ informazione e partecipazione della cittadinanza all’attività politica e amministrativa dell’Ente, problematica attuale, ampiamente discussa, notevolmente richiesta e sollecitata dall’opposizione,promessa dall’Amministrazione e dal Presidente del Consiglio Comunale, ma tutt’ora rimasta inattuata, in violazione alla trasparenza della Pubblica Amministrazione ( prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013), volta all’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse

Lo stesso ritiene che qualora fosse stata effettivamente attuata la partecipazione della cittadinanza all’attività politica ed amministrativa a mezzo registrazione delle sedute del Consiglio Comunale, probabilmente non si sarebbe arrivato all’attuale dissesto finanziario, in relazione alla sussistenza di elevati disavanzi dovuti prevalentemente alle passività dei debiti fuori bilancio e alla presenza di elevati crediti di dubbia e difficile esazione, che gravano tra l’altro su un sistema di riscossione contraddistinto da livelli di efficienza insufficienti per procedere alla efficiente e regolare riscossione delle entrate tributarie in misura idonea ad assicurare l’equilibrio finanziario.

E’ ormai noto, che solo recentemente, in data 29/12/2023, dopo diversi anni e tentativi, il Comune di Modica ha provveduto finalmente a bandire una gara secondo e nel rispetto delle le norme dell’Unione Europea e secondo le regole dell’Anac, con l’affidamento della concessione di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi, anche dei pregressi non prescritti, all’azienda di riscossione “Creset SPA” e per la durata di un quinquennio.

In questo contesto, l’Avv. Antonino Di Giacomo, ha ritenuto soffermarsi e rendere pubblica la disciplina giuridica che regola la pubblicità e la trasparenzasull’ accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività del Comune, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse, mediante riprese streaming e/o attraverso emittenti televisive, ovviamente, tale incarico all’emittente televisiva, non può essere affidato a titolo gratuito, prova ne sia, che il bando di gara per l’ affidamento nel 2018 sia andato deserto.

Non può che evidenziarsi che quasi tutti i comuni della Sicilia si sono dotati di tale tecnologia per la diffusione e la trasparenza dell’attività del consiglio comunale unitamente agli altri comuni della provincia di Ragusa, Ciò in ottemperanza al decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 inerenti agli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In merito al diritto dei cittadini all’informazione e alla trasparenza di filmare, per la conseguente diffusione i lavori del Consiglio comunale, l’Ente comunale dovrebbe dotarsi di un regolamento sulla possibilità di registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all’attività di verbalizzazione del segretario comunale (art. 97, comma 4 lett. a del T.U.O.E.L.) che da parte dei consiglieri comunali, nonché, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva.

In merito, si osserva che ai sensi dell’art. 38, comma 7 del T.U.O.E.L., le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

A fronte di detto principio all’informazione, il successivo art. 39, comma 1, attribuisce al Presidente del Consiglio i poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento delle sedute ed a tutela delle prerogative dell’organo assembleare medesimo.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs.n.267/2000, nell’ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio ha il potere di limitare la ripresa, ed eventualmente di far sospendere le riprese, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Ora, a distanza di oltre venti anni dal D.Lgs 267/2000 si può affermare che le sedute del Consiglio comunale sempre più vengono diffuse in modalità ordinaria attraverso piattaforme e sistemi on line free: le dirette streaming sono l’uso comune di conferire con la rete (il pubblico), al punto che ogni interferenza viene considerata una ferita aperta alle libertà e alla trasparenza, quasi un deficit di democrazia.

Pensare di impedire le dirette streaming in funzione di una lesione alla privacy vuol dire trasfigurare la disciplina di riferimento (Regolamento UE 679/2016), oltre a tutta una produzione giuridica nazionale e internazionale sulla tutela dei dati (riservatezza): è altra cosa.

Già il Garante per la protezione dei dati personali, «Sì ai consigli comunali in tv», Newsletter 11 – 17 marzo 2002, ove si affermava «Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini

Anche, l’Ordine dei Giornalisti del Veneto si è espresso:

“Videoriprese vietate in consiglio comunale”. libertà di stampa violata, ordinegiornalisti.veneto.it, 30 novembre 2018, si legge delle inspiegabili limitazioni del diritto di cronaca, dove un sindaco «ha negato ad un giornalista in servizio la possibilità di effettuare riprese video durante una seduta del Consiglio comunale» concludendo nel ribadire «per l’ennesima volta, la prevalenza del diritto di cronaca – e quindi anche di riprese fotografiche e/o audiovisive – in occasione di una seduta di Consiglio comunale, aperto al pubblico e di indubbio interesse pubblico».

L’avv.to Antonino Di Giacomo, quale consulente legale dell’unione nazionale consumatori della sezione di Modica in relazione e nell’ottica del diritto di informazione (ex art. 21 Cost.) ,nonché , del decreto legislativo 14 marzo, 2013 n. 33 sollecita il diritto di favorire l’ informazione e partecipazione della cittadinanza all’attività politica e amministrativa dell’Ente. auspica che il Sindaco e Il presidente del Consiglio comunale, ognuno per la parte di propria competenza, inserisca con cortese urgenza nel prossimo ordine del giorno l’esame del regolamento per la ripresa Audio -Video in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale e per la designazione di un addetto stampa in sostituzione del Giornalista Marco Sammito addetto stampa collocato in quiescenza nel 2021.

E’ auspicabile, che previa conferenza di servizio degli Uffici in indirizzo, il sindaco, di concerto con il presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Maria Cristina Minardo (con poteri di direzione del Consiglio), ognuno per la parte di propria competenza, nelle more dell’ elaborazione e approvazione del relativo regolamento per le riprese dell’attività televisiva del Consiglio Comunale, incarichi nell’immediatezza, un emittente televisiva, con incarico ed affidamento diretto e con oneri a carico dell’amministrazione, allo svolgimento dei servizi di ripresa televisiva dei lavori del Consiglio Comunale di Modica, diritto all’informazione ed interesse giuridicamente rilevante ormai, non rinviabile ed improcrastinabile per una città come la nostra “Modica”di oltre 60.000 abitanti.

Distintamente Avv. Antonino Di Giacomo

