Festa di San Giorgio a Modica e bande musicali. L’assurdo

Finiti i festeggiamenti pasquali, a Modica si comincia a pensare a quelli del co-patrono San Giorgio, previsti per il prossimo 28 aprile. All’orizzonte si profila una forte contrapposizione, specificatamente per la scelta della banda musicale che accompagnerà il simulacro per i circa 12 km di processione. A Modica operano due bande: la “Civica Filarmonica” e la “Belluardo-Risadelli”, peraltro molto apprezzate. Negli ultimi anni sono state accontentate entrambe, visto che si sono spartite il tragitto, alternando le marce. Del resto quest’anno, in occasione della “Madonna Vasa Vasa”, è stato così tanto che le due ensamble hanno eseguito alcuni brani all’unisono, suscitando consensi tra la gente.

In occasione dei festeggiamenti di San Giorgio, però, pare che gli organizzatori siano intenzionati a chiamare la Banda Musicale di Comiso in accoppiata con la “Belluardo-Risadelli. Un vero “affronto” per la città di Modica che si troverebbe senza potere utilizzare una delle sue importanti potenzionalità locali, nel caso, la “Civica Filarmonica”. Assurdo!

