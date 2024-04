Carlo Cottarelli a Modica. Sabato conversazione su Michela Murgia con Vera Navarria

Mentre la macchina organizzativa ha già avviato il percorso verso l’edizione numero 3 di Scenari che si aprirà il penultimo fine settimana di giugno, la rassegna InTeatroLibri di Mondadori BookStore Modica e Fondazione Garibaldi firmata da Piera Ficili e Tonino Cannata, domani 3 aprile, alle 19.30 presenta una serata di assoluto prestigio con Carlo Cottarelli. Ad accoglierlo l’auditorium di piazza Matteotti per il suo ultimo libro: Dentro il Palazzo, edito ‘Strade Blu’ Mondadori. Cottarelli, uomo nobile dell’economia mondiale, racconta la politica da dentro il palazzo nei suoi mesi di esperienza da senatore e i quattro giorni da Presidente del Consiglio incaricato, prima della rinuncia in nome e per conto del Paese. Il libro scontorna il sistema politico italiano tra ironia e aneddoti; esamina e fotografa la nostra politica e chi la rappresenta senza pregiudizi; ma pone anche l’accento sui suoi aspetti deteriori che determinano anche l’allontanamento dei cittadini dal voto. E poi, per la prima volta, il professore Cottarelli racconta i quattro giorni che lo videro salire al Quirinale nel tentativo di formare un nuovo governo e la sua rinuncia

Sabato 6 aprile, alle 18, Marianna Triberio dialogherà con Vera Navarria attorno al libro Dare la Vita, scritto dalla penna straordinaria e da una donna indimenticabile come Michela Murgia. Al Mondadori BookStore del Plaza Shopping di piazzale Bruno, la presidente dell’Arcigay di Catania dirà, comunicherà rifletterà sull’idea di essere madre di figli e figlie che si scelgono e che scelgono, sul costruire una famiglia senza vincoli di sangue, sulla queerness familiare, sulla gestazione per altra e sull’essere donna. Tutto (e tanto altro) contenuto in un pamphlet densissimo e prezioso in cui Michela Murgia racconta un modello di maternità che ha fatto suo dove i legami dell’anima sanno sommarsi a quelli di sangue

