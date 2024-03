In giro a Ragusa con coltello a serramanico. Denunciato

Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo straordinario del territorio ed i controlli ad “Alto Impatto” predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel mese in corso infatti polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, nell’ambito del quadro operativo predisposto, hanno messo in campo un dispositivo integrato e rafforzato anche con l’impiego di equipaggi aggiuntivi di pattuglie degli Uffici Investigativi nonché delle articolazioni specializzate come il Nucleo Cinofili.

Particolare attenzione è stata rivolta al centro storico dove sono stati espletati dei mirati servizi di prevenzione generale con l’impiego di numerose pattuglie con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione, la prevenzione dei reati in genere ed il puntuale rispetto delle regole.

Nel corso del servizio, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nel corso di un controllo effettuato riguardante un uomo risultato essere cittadino tunisino, gli agenti hanno ritenuto di procedere ad una perquisizione personale rinvenendo addosso all’uomo un coltello a serramanico per cui è vietato il porto. L’episodio è accaduto a Ragusa, alla villa Margherita. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente.

