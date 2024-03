La domenica di Pasqua nei pensieri di Benedetto XVI: l’opinione di Rita Faletti

Con la scomparsa di Benedetto XVI è caduta l’ultima appassionata e strenua difesa della vera fede e della vera Chiesa. In tempi apparentemente non sospetti, il papa teologo, con lucidità e intelligenza premonitrice ci aveva messo in guardia contro gli assalti alla tradizione culturale e spirituale dell’Occidente, ai suoi valori di libertà e rispetto dei diritti umani, aveva insistito sul fatto che non tutte le religioni sono uguali, che cedevolezza e compromesso avrebbero favorito l’accerchiamento dei barbari. Aspramente criticato dai suoi nemici e perfino deriso per le sue posizioni chiare e ferme sulla dottrina, fu contestato dai collettivi studenteschi e da docenti per la sua concezione sul rapporto tra scienza e religione quando fu invitato a parlare dal rettore della Sapienza, in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2007-2008. Il muro di contestazioni e gli attacchi preannunciavano quanto sarebbe accaduto in questi giorni nelle università, non più luoghi di diffusione del libero pensiero e della libertà d’opinione, ma centri di indottrinamento dominati dal pensiero unico totalitario. E’ tutto esattamente come Ratzinger aveva previsto, compreso il processo di auto distruzione della civiltà occidentale. Rimane il ricordo vivo della sua autentica umiltà e liberalità, della profondità del suo pensiero, della sua fede incrollabile e rimangono i suoi scritti e i suoi pensieri, fonte preziosa di riflessione e guida, come quelli sulla Pasqua.

Dall’alba di Pasqua una nuova primavere di speranza investe li mondo; da quel giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non segna semplicemente un momento della storia, ma l’avvio di una nuova concezione: Gesù è risorto non perché la sua memoria resti viva nel cuore dei suoi discepoli, bensì perché Egli stesso viva in noi e in Lui possiamo già gustare la gioia della vita eterna.

La risurrezione è – se possiamo una volta usare il linguaggio della teoria dell’evoluzione – la più grande “mutazione”, il salto assolutamente più decisivo verso una dimensione totalmente nuova, che nella lunga storia della vita e dei suoi sviluppi mai si sia avuta: un salto in un ordine completamente nuovo, che riguarda noi e concerne tutta la storia.

La Pasqua non opera alcuna magia. Come al di là del Mar Rosso gli ebrei trovarono il deserto, così la Chiesa, dopo la risurrezione, trova sempre la storia con le sue gioie e le sue speranze, i suoi dolori e le sue angosce.

La speranza, in questo mondo, non può non fare i conti con la durezza del male. Non è soltanto il muro della morte a ostacolarla, ma più ancora sono le punte acuminate dell’invidia e dell’orgoglio, della menzogna e della violenza. Gesù è passato attraverso questo intreccio mortale, per aprirci il passaggio verso il Regno della vita.

Salva