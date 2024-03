Ragusa. Andrea Roccaro nuovo responsabile organizzativo della Cna

Andrea Roccaro è il nuovo responsabile organizzativo della Cna comunale di Ragusa. Rappresenterà il punto di riferimento per tutte le piccole e medie imprese della città, portando in dotazione un ampio bagaglio di esperienza nel settore delle imprese, delle loro esigenze e delle sfide che affrontano quotidianamente, condizione necessaria per guidare la Cna comunale verso nuovi e ambiziosi obiettivi. A darne notizia il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo. “Ci poniamo – dicono all’unisono – nuovi obiettivi di crescita e di sviluppo nell’interesse di ognuno dei piccoli e medi imprenditori della città; questo comporta spesso una riorganizzazione delle forze che abbiamo a disposizione per consentire agli stessi di avere interlocutori sempre più vicini e prossimi alle loro esigenze imprenditoriali. Stiamo attraversando un periodo di grandi trasformazioni sia nel complesso mondo economico che all’interno del nostro sistema associativo. Il tema della rappresentanza degli interessi degli artigiani, dei commercianti e delle Pmi della città di Ragusa diventa sempre più strategico al fine di affrontare e vincere le nuove sfide. Siamo certi che Andrea Roccaro saprà assolvere a questo ruolo nella maniera migliore”. “Con questa consapevolezza – ancora Santocono e Caccamo – ci concentreremo su iniziative strategiche volte a promuovere la crescita, l’innovazione e la sostenibilità tra le piccole e medie imprese e i professionisti del territorio. L’impegno sarà rivolto anche al rafforzamento delle relazioni con le istituzioni locali, per garantire che la voce delle nostre imprese sia sempre ascoltata e valorizzata nelle sedi decisionali”.

