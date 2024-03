Ragusa Ibla. Riparte venerdì 29 marzo servizio gratuito HyBus

“Prende avvio già dalle Festività Pasquali – afferma il sindaco Peppe Cassì – HyBus, la navetta che è ormai una comoda abitudine per i ragusani e un gradito servizio per migliaia di turisti.

Abbiamo mantenuto i consueti capolinea e gli orari, così da garantire un servizio semplice, chiaro e diretto”.

“Con capolinea in Piazza del popolo e in Largo Ss Trovato – prosegue l’assessore alla Mobilità e al Centro Storico, Giovanni Gurrieri – e orario continuato dalle ore 18.00 alle ore 01.00, HyBus si appresta ad essere anche quest’anno un riferimento per la mobilità turistica e non solo.

Il servizio navetta entra infatti a tutti gli effetti nella nuova strategia di Trasporto pubblico che partirà a breve con un nuovo vettore e che consentirà di collegare in maniera più efficiente i nostri centri storici tutto il giorno.

Ricordo inoltre che dal 1 aprile sono nuovamente attive le strisce blu anche a Ragusa Ibla e che è ovviamente possibile raggiungere Ibla sia con la navetta, sia con il trasporto pubblico, sia con mezzo proprio. Al momento l’unico varco ztl orario attivo è infatti quello che rende pedonale il centralissimo corso XXV Aprile a partire dalle ore 20.30”.

