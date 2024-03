L’Anffas Ragusa ha celebrato e rivissuto 35 anni di attività

Porte aperte all’inclusione. Moltissime emozioni ieri durante l’Anffas day tenutosi nella sede di Ragusa in via Eugenio Criscione Lupis. Una giornata in cui, oltre a celebrare i 35 anni di attività, è stata data la parola agli operatori delle varie aree oltre che agli autorappresentanti. Una giornata scandita dalla proiezione di video, alla presenza di numerosi amici dell’associazione, che hanno raccontato i migliori anni di questa straordinaria esperienza. Il presidente Francesco Brugaletta è intervenuto per una propria riflessione sulla speciale iniziativa. La direttrice, Salvina Cilia, ha spiegato di avere vissuto con grande emozione questi particolari momenti. “Rivivere così i nostri 35 anni – ha sottolineato in diretta nel corso del collegamento Facebook con l’Anffas nazionale – è stato davvero speciale. Abbiamo rivisto quello che è stato fatto ed è stato bello vedere alternare i nostri ragazzi a dire la loro. Continueremo a lavorare per essere sempre più inclusivi nel nostro territorio e affinché anche nei nostri pensieri questa inclusività possa essere predominante. E’ una sfida importante quella che abbiamo voluto cogliere in occasione della XVII giornata nazionale delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi per vivere assieme questa fantastica esperienza che, ne sono certa, ci riserverà ancora altre straordinarie emozioni”. Nel corso della diretta nazionale, inoltre, Serena Amato, autorappresentante, ha presentato il video intitolato “This abilità” che “è stato realizzato – ha chiarito – dai nostri nuovi amici, Nando e Michele, con cui abbiamo voluto fare vedere come noi ragazzi siamo inclusi nella vita dell’Anffas onlus Ragusa, dall’accoglienza alla preparazione del caffè, passando dai laboratori del centro diurno, con ceramica, animazione socio-culturale, attività di sostegno scolastica e attività sportiva. Ma, soprattutto, ci muoviamo ogni giorno ricevendo rispetto e comprensione da parte di tutti. Poter proporre le nostre idee, essere ascoltati e capiti, sostenuti nelle nostre scelte e condividere esperienze ed emozioni è per noi un grande traguardo. Vogliamo ringraziare tutti gli operatori per l’impegno e la passione che mettono ogni giorno nello starci vicino non solo animando le varie attività che ci sono ma anche attraverso un vero e proprio supporto emotivo. Se abbiamo bisogno di parlare, sono sempre pronti ad ascoltarci. E questo per noi significa tanto”. Sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale Giorgio Massari e la deputata regionale Stefania Campo. L’Anffas day di Ragusa è proseguito, poi, nel pomeriggio, al Lumiere di via Archimede, con la proiezione del docufilm di teatri alchemici e il teatro del gesto di Anffas onlus Ragusa. Il claim della giornata, non a caso, è stato “L’inclusione va in scena”.

Salva