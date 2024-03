Ragusa-Catania. Sopralluogo nei cantieri

Sopralluogo questa mattina nei quattro lotti dell’autostrada Ragusa-Catania da parte degli on.li Nello Dipasquale e Anthony Barbagallo, rispettivamente membro della Commissione IV – Ambiente e Mobilità dell’ARS e capogruppo del Partito Democratico in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, accompagnati dall’ing. Luigi Mupo, Responsabile per ANAS dei Lavori sulla Rg-Ct.

“Il Partito Democratico, ormai da oltre un decennio – dichiara l’on. Dipasquale – è impegnato fattivamente perché l’autostrada si realizzi, insieme alle organizzazioni di categoria e ai sindacati, e al PD appartiene la classe dirigente che, dopo cinquant’anni di proclami, è riuscita a far completare la progettazione, a far finanziare l’opera e far appaltare i lavori. Per questo motivo guardiamo con attenzione a ciò che accade sul tracciato. Da tempo, con l’on. Barbagallo, cercavamo di poter effettuare un sopralluogo e quello di oggi è servito per comprendere lo stato dell’arte. Abbiamo incontrato oggi l’ANAS e la direzione dei lavori e abbiamo compreso che le fasi preliminari sono state quasi tutte completate, le aziende impegnate sul cantiere hanno le idee chiare e siamo fiduciosi che entro settembre si potrà arrivare intorno al 25% dei lavori”.

“Ringraziamo i vertici di ANAS per la disponibilità a portarci nei cantieri – aggiunge l’on. Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico – perché avevamo necessità di vedere con i nostri occhi come si sta procedendo. Ad esempio, abbiamo avuto modo di accertare già la realizzazione di alcune opere di sistemazione dell’area di sedime e ascoltando i tecnici e la direzione dei lavori siamo fiduciosi che l’opera potrà rispettare i tempi previsti dai bandi. Naturalmente il Partito Democratico continuerà a essere presente, così come c’è stato per finanziare e promuovere l’opera – conclude – ora vigileremo sull’andamento dei lavori”.

