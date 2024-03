Ragusa aderisce al portale nazionale impresa in un giorno

Con atto n. 143 del 21 marzo scorso, la giunta comunale, ha deliberato l’adesione da parte dell’Amministrazione Comunale alla piattaforma camerale per la gestione telematica del SUAP attraverso il portale impresa in un giorno.

Il portale consente all’impresa, in ogni parte d’Italia e d’Europa, di trovare informazioni sul SUAP competente per territorio a cui inoltrare la propria richiesta: sul tipo di pratica da attivare, sulla documentazione da fornire, sulla modulistica da utilizzare, sullo stato di avanzamento della propria pratica.

Al fine di agevolare il cittadino nell’erogazione dei servizi quali:

– servizio di help desk telefonico di livello nazionale per l’utenza (comuni e Imprese) relativamente agli aspetti tecnologici connessi alle procedure di autenticazione e funzionamento del portale;

– prestazione di servizi di pagamento per la gestione delle pratiche SUAP in modalità telematica compresa la possibilità per l’utente di acquistare la marca da bollo digitale.

A darne notizia è l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari il quale sottolinea che “si tratta senza dubbio di un servizio necessario e all’avanguardia, indispensabile per le imprese ed i cittadini, mirato alla fruizione dei servizi necessari allo svolgimento delle attività imprenditoriali e nelle fasi di avvio delle stesse”.

