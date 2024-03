“Nel mondo dei sogni svegli”. Mostra di illustrazione a Modica

Si è inaugurata giovedì 28 marzo la mostra dal titolo “Nel mondo dei sogni svegli”, dell’artista Miriam Viola, a Modica. Molta l’affluenza all’evento, organizzato dal progetto “The Ernest Connection”, in collaborazione con il caffè letterario Hemingway.

Le opere dell’artista modicana sono un inno al mondo dell’immaginazione e del sentimento, una carrellata di colori e storie, che trasportano chi le osserva in un viaggio di sogni ed emozioni.

Miriam Viola è anche autrice di libri per ragazzi, e in questa mostra espone alcune illustrazioni del suo ultimo libro illustrato, dal titolo “Che paura, Emma Sofia!”, un testo che affronta la tematica delle paure infantili, attraverso un racconto per bambini ma che tanto ha da trasmettere anche agli adulti. La mostra, curata da Andrea Iran, è accompagnata da un interessante commento critico di Giovanni Denaro, di cui citiamo uno stralcio:

“Miriam ricostruisce […] un mondo etereo che si assesta tra il certo e l’indefinito, tra il visto ed il vagheggiato, in un disegno acquerellato che richiama matericamente i contorni fumosi, annebbiati, del pensiero e delle immagini della mente, dove la natura è sempre presente come simbolo di purezza ancestrale alla quale ritornare e dove oggetti e figure sembrano nella loro leggerezza sospesi come nuvole, staccati dal suolo e dalla realtà, oltre la gravità che spinge i corpi a terra.”

“Nel mondo dei sogni svegli” è visitabile fino al 9 giugno presso il caffè letterario Hemingway, a Modica.

