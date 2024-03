Monterosso Almo. Molto sentiti i riti della settimana santa

Continuano i riti per la Settimana santa nel borgo Monterosso. Dopo la messa in coena domini con il rito della lavanda dei piedi, presieduta ieri sera dal vice parroco don Salvatore, oggi i riti del Venerdì Santo. Alle 17 si svolgerà la processione con il Cristo alla Croce dal Santuario alla Chiesa di San Giovanni Battista. Seguirà alle 17,30 la celebrazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Alle 20 ci sarà la processione con il

Cristo alla Croce verso il Calvario. Alle 21 al Santuario ci sarà la predicazione delle “ Sette Parole” e “ Scisa a cruci”. Alle 22 una nuova processione con il

cristo nel “ cataletto” ed al rientro “ aperta ra Bedda Matri”. Per il Sabato Santo alle 20 al Santusrio ed alle 22 a San Giovanni solenne celebrazione della Veglia Pasquale. Per la domenica di Resurrezione oltre alle celebrazioni eucaristiche alle 11,30 in piazza San Giovanni ci sarà la Nisciuta” ro Re a Loria”.

